Florencia Araneda conquista las antiguas calles de Lisboa con sus mocasines vintage de Dior en color rosa

13 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Florencia Araneda se fundió en las calles del casco histórico de Lisboa con un outfit de verano relajado, pero chic, cuyo punto focal fue su original calzado color rosa.

La influencer paseó por las antiguas vías empedradas de la capital de Portugal hacia el emblemático mirador de Santa Catarina con una impecable elección de prendas.

Look de Florencia Araneda en Lisboa

Florencia publicó en sus historias de Instagram una imagen donde se la ve de pies a cabeza, para detallar una a una las piezas de su atuendo.

La hija de Marcela Vacarezza y Rafa Araneda lució una polera blanca de tirantes con cuello redondo y unos pantalones negros capri.

Instagram @floaraneda

Como complementos llevó gafas de sol de estilo cat-eye, un bolsito de mano en color burdeos y el elemento estrella: Sus zapatos Dior color rosa palo con una hebilla metálica plateada sobre el empeine.

"Momento especial para los nuevos mocasines vintage", escribió en un post que recoge distintos momentos de su paseo y donde recibió elogios de los internautas, en especial por su calzado.

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