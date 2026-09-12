"Mi artista de cine": Rosario Bravo recibe los elogios de su esposo y sus fans por llamativo look maximalista

12 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Una de las tendencias que sigue en su pleno apogeo es el maximalismo. Rosario Bravo es consciente de esto y por eso suele preparar looks que combinan colores, texturas y estampados llamativos.

En esta oportunidad, la podcaster compartió en su cuenta de Instagram las fotos de una propuesta sumamente audaz que encantó a sus fans y a su esposo, el cardiólogo Carlos Caorsi.

El extravagante look de Rosario Bravo

En sus postales, Rosario Bravo luce una camisa de botones de mezclilla con mangas abullonadas y un distintivo cinturón marrón con hebilla en forma de conejo.

Instagram @rosario.la.bravo

Lo que más llamó la atención fue su elección inferior: unos pantalones anchos de tiro alto con estampado de rombos rosados y morados.

Su propuesta la completó con unos botines puntiagudos de color mostaza, cartera nude, un sombrero tejido tipo boina y lentes oscuros. "Más es más", escribió en la descripción de su post.

"Estupenda, mi artista de cine", comentó Caorsi sobre el look de su esposa. "Ese sombrero todo que ver", "Me encantó tu outfit, te queda regio", "Todo te queda, preciosa", fueron algunos de los halagos que recibió la influencer por parte de sus seguidores.

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