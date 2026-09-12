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Look vibrante y de estilo playero: El rojo total de Laura de la Fuente durante su viaje por Aruba Instagram @laudelafuentec

Look vibrante y de estilo playero: El rojo total de Laura de la Fuente durante su viaje por Aruba

  • Por Roselín Acosta

Días atrás, Laura de la Fuente y su madre, Angélica Castro, disfrutaron de unas cálidas y merecidas vacaciones en Aruba, una escapada que registró en su cuenta de Instagram a través de encantadoras postales.

Lejos de dar por terminados los recuerdos de su viaje, la creadora de contenido publicó una nueva tanda de imágenes de su paso por la isla caribeña. En la más destacada, ella luce un vibrante atuendo playero.

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El look rojo de Laura de la Fuente en Aruba

Para una de sus salidas por Aruba, Laura apostó por un conjunto monocromático rojo, integrado por un fluido pantalón ancho de lino y una blusa corta a juego, la cual llevó atada al frente. 

Instagram @laudelafuentec
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Este audaz estilismo lo complementó con accesorios modernos y casuales como unos lentes de sol, delicadas pulseras, un collar largo y una original cartera de mezclilla con asas rígidas de bambú.

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