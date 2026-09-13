Pamela Leiva revela cuáles son sus dos perfumes favoritos de los que no se separa desde hace dos años

13 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Pamela Leiva constantemente conversa con sus seguidores sobre temas de su vida diaria, su trabajo, sus pasiones y sus viajes, así como sus elecciones de outfits y cosméticos.

En esta ocasión aprovechó mientras se dirigía a la Escuela de Carabineros a cumplir con un compromiso laboral para revelar cuáles son las dos fragancias que la cautivaron y que no suelta desde hace un tiempo.

El perfume favorito de Pame Leiva

En un video publicado en TikTok se ve a Pame Leiva a bordo de un auto, vestida con una chaqueta negra sobre una polera beige y un profundo maquillaje con los labios en tono morado.

En un punto de la secuencia, la comediante empezó a rociar perfume alrededor de su cabeza y su torso, para luego hacer un close up del frasco color rosa que sostenía en sus manos: el Sorbetto Rosso de Escada.

"Este y el otro de Escada, el Santorini, son los dos únicos que ocupo. O sea, los que más me gustan. Llevo como dos años con ellos", comentó.

Las fragancias de la reconocida marca alemana en sus presentaciones de 100 ml se venden en Chile por montos aproximados de 40 mil y 78 mil pesos, respectivamente.

TikTok @pameleivafarias

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