"Mi mujer me ayudaba a vestirme": Exdirector de la orquesta de Viña relata cómo la fibromialgia cambió su vida

13 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Carlos Figueroa, exdirector de la orquesta del Festival de Viña, relató cómo ha sido lidiar con el diagnóstico de fibromialgia, enfermedad que en algún momento lo hizo replantear su trabajo y que en la actualidad lo ha hecho convivir diariamente con el dolor, cansancio y limitaciones.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el músico contó que una mañana de noviembre de 2025 fue incapaz de manipular su celular, puesto que sintió dolor y rigidez en las manos.

El diagnóstico de exdirector de Viña

Figueroa atribuyó que podría ser algo del momento; sin embargo, quiso hacer un nuevo intento, esta vez en su batería. "El dolor me impedía tomar las baquetas", aseguró.

"Pensé que tendría que dejar de trabajar siendo muy joven y reordenar mi vida", agregó el músico, quien afirmó que las complicaciones se fueron agravando cada vez más.

"Imagínate que mi mujer me ayudaba a vestirme y mis hijos tenían que abrir una botella de bebida porque yo no era capaz", indicó.

Figueroa recordó que por más de 20 años ha sufrido múltiples dolores que manejaba con medicamentos comunes, pero que jamás imaginó que podría tratarse de fibromialgia, una condición que no tiene cura y que afecta el área del cerebro que regula el dolor.

Actualmente, se encuentra bajo tratamiento, el que permite disminuir los dolores. Además, relató que "para controlar mejor la tensión y estar mejor, tras levantarme suelo hacer dos horas de ejercicios de estiramiento y también pesas".

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