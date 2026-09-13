Coni Piccoli revela su rutina matutina de cuidado facial: Estos son los productos que usa en su día a día

13 sept. 2026 - 12:04 hrs.

Entre grabaciones y otros compromisos profesionales, la ajetreada agenda de Coni Piccoli arranca desde muy temprano. Sin embargo, la actriz siempre logra mantener un rostro iluminado y relajado en todo momento.

A través de sus historias de Instagram, reveló que su secreto para lucir radiante cada mañana es tener una rutina de skincare sencilla, pero respaldada por productos dermatológicos de alta gama.

¿Cómo es la rutina facial matutina de Coni Piccoli?

Para Constanza Piccoli, uno de sus grandes aliados es el Cicaplast Baume B5 La Roche-Posay. Este es un bálsamo multirreparador que ayuda a recuperar la barrera cutánea, calmar cualquier irritación y cuidar a las pieles más sensibles.

Instagram @coni_piccoli

Como reveló en su registro, este cuidado lo complementa con el uso de un protector solar fluido de la misma marca, el cual ofrece una protección de 50 FPS y un acabado invisible.

El bienestar de Constanza va mucho más allá del rostro, pues también cuida el resto de su cuerpo con el uso del bálsamo corporal Lipikar Baume AP+M de La Roche-Posay, el cual es ideal para calmar la sequedad.

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