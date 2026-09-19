De blanco y lentejuelas: Tonka Tomicic se lució con elegante look en la primera noche de la Pampilla

19 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Ayer viernes 18 de septiembre se realizó la primera jornada de la Pampilla de la Gente y Tonka Tomicic impactó con un destacado look.

El primer día del evento realizado en Coquimbo tuvo las presentaciones de Arte Elegante, Amerikan Sound, Douglas y El Flaco.

En esta ocasión, la animadora tuvo la labor de conducir esta fiesta solidaria, en compañía de Julio César Rodríguez.

El look de Tonka Tomicic

Con respecto al look que escogió Tonka Tomicic para la primera jornada de la Pampilla de la Gente, lució un espectacular vestido blanco, lleno de detalles como encaje, transparencias y lentejuelas en el mismo tono.

Aton

Sobre su peinado, optó por lucir ondas perfectamente armadas, mientras que en el maquillaje deslumbró con sombras en tonos morados.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora publicó fotos de su destacado outfit y destacó la instancia: "Primera jornada en la Pampilla... Emocionada por volver a los escenarios y qué mejor que en fiestas patrias con toda la alegría de nuestro país. Agradecida por todo el cariño y apoyo que me han dado, no doy más de la felicidad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)

Todo sobre Tonka Tomicic