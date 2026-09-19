"Explosión de dorados, plateados y textura": Look maximalista de Katteyes en prestigioso evento en Nueva York

19 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Si algo define al estilo personal de Katteyes es justamente su fascinación por combinar siluetas simples con elementos del maximalismo. Es justo esta característica la que la hace destacar en su paso por Nueva York.

La cantante asistió a la semana de la moda de esta ciudad y acaparó todas las miradas al lucir un vestido de la firma Kim Shui que redefinió por completo la estética del evento.

¿Cómo fue el vestido de Katteyes?

Según Titi Torrijos, autora de The Popular Look, Katteyes usó un vestido negro de "silueta superlimpia, mini, entallada y completamente ceñida al cuerpo". Sin embargo, lo más resaltante fueron los detalles ubicados al frente.

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"Está cubierto de aplicaciones tridimensionales: mariposas, flores y elementos metálicos que crean volumen, textura y mucho movimiento visual", explicó. La creadora de contenido agregó que esto logra que la pieza "se sienta enorme visualmente".

El tono negro funciona como una base para que "la explosión de dorados, plateados y texturas" resalte de manera exagerada. "El resultado es un look que no necesita nada más para llamar la atención", agregó.

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