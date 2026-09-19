Casual y llena de lujo: Adriana Barrientos eleva su look urbano con exclusivas botas de marca

19 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Adriana Barrientos volvió a dejar en claro que el estilo casual y urbano no está completo sin un toque de lujo. La modelo suele apostar por prendas que mezclan comodidad y marcas exclusivas, una fórmula que ya es parte de su sello personal.

En esta oportunidad, compartió en su cuenta de Instagram las imágenes de un reciente look que llamó la atención por un detalle muy particular: unas botas de firma que elevaron por completo la propuesta.

Así luce Adriana Barrientos unas botas de lujo

Para posar junto a un vehículo del año, Barrientos apostó por una elegante camisa de vestir blanca con la icónica franja roja y bordes verdes de Gucci al frente. Esta prenda la combinó con unos skinny jeans azules, un básico atemporal.

Instagram @adrianabarrientosc

Sin embargo, lo que verdaderamente acaparó las miradas fueron sus botas altas en tono beige claro, cubiertas con el inconfundible monograma de la casa de moda italiana.

El lujo no terminó allí, porque la modelo complementó su estilismo con otros accesorios de la misma firma: una cartera beige, lentes oscuros y un cintillo plateado lleno de pedrería.

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