Luis Jara revela el secreto para mantener una relación de más de 30 años: "Ella siente que yo le hago bien"

16 sept. 2026 - 10:30 hrs.

El cantante nacional Luis Jara sorprendió a todos al revelar cuál es su secreto para mantener un matrimonio de más de 30 años.

Y es que Silvana Hasbún ha sido su compañera más de tres décadas, años en los que ella lo ha acompañado en cada proyecto que el intérprete de "Un golpe de suerte" ha intentado.

Por lo mismo, en el podcast EntreNos de Jorge Aldoney y Luna Marinetti se le preguntó por la clave, secreto o rutina que mantiene viva una relación por tanto tiempo.

El secreto para mantener una relación viva

Jara partió señalando que su relación no es perfecta y hay días en los que tanto ella como él no se soportan al otro. "Me podría haber pegado una patada en el poto 50 veces, y ella siente que yo le hago 'bien'", comentó.

"Hay veces que igual nos queremos matar", dijo entre risas Jara, pero luego, y tras una pregunta de Aldoney donde consultó si alguna vez le hace shows a su esposa, el cantante fue sincero.

"Yo hago shows, o hacía, arriba del velador, todas esas cosas que la gente se imagina y cree que son mentiras: son verdad", comentó, y agregó: "me pasa algo, y es que yo tengo un privilegio: tengo cuatro shows a la semana y (ella) casi siempre va a ver. Termina el show y es un fan. Dicen en mi equipo que suspira; después, cuando está en la casa y hago las cosas que le cargan, que son muchas, ya no me admira ni me quiere y me quiere matar. Pero siento que se siente seducida cuando yo canto. Sí o sí".

En esa línea, cerró diciendo que actividades tan comunes como cocinar para la otra persona hacen que la llama siga viva.

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