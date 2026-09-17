En medio de Luciano y Bárbara: Conoce a Gaspar Zabala, el personaje de Nicolás Poblete en Prohibida Obsesión

17 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Este próximo lunes 28 de septiembre llegará a las pantallas Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, con una historia en la que una inesperada relación pondrá en riesgo la vida que su protagonista ha construido.

La producción tendrá como protagonista a Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto casado con Antonia (Sigrid Alegría), con quien ha formado una familia y alcanzado estabilidad tanto en el ámbito personal como profesional.

Sin embargo, todo cambiará cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien iniciará una aventura que irá mucho más allá de lo que esperaba, poniendo en cuestionamiento sus valores, su familia y la identidad que ha construido.

Prohibida Obsesión / Mega

Nicolás Poblete como Gaspar Zabala

Entre los destacados actores que formarán parte de Prohibida Obsesión se encuentra Nicolás Poblete, quien dará vida a Gaspar Zabala.

Tal como se puede ver en el adelanto de la teleserie, Zabala es un abogado que se separó hace dos años de Viviana Fernández (Celine Reymond), con quien mantiene una buena relación.

Prohibida Obsesión / Mega

Durante su etapa de soltería, Gaspar conocerá a Bárbara en una fiesta e intentará iniciar una relación con ella. Sin embargo, la joven tendrá su mente y su corazón puestos en Luciano, quien además es amigo del propio Zabala.

No te pierdas el gran estreno de Prohibida Obsesión, este lunes 28 de septiembre en horario prime, después de Reunión de Superados.

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