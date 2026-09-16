Abrumado por sus deudas: Así es Dante Palacios, el personaje de Andrés Velasco en Prohibida Obsesión
Este próximo lunes 28 de septiembre se estrenará Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega.
Esta producción narra la historia de Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que lleva una vida estable junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría) y que ha logrado consolidarse tanto en el ámbito personal como profesional.
Sin embargo, todo cambiará cuando una noche conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien tendrá una aventura que terminará afectando profundamente su vida.
Andrés Velasco como Dante Palacios
Entre los destacados actores que forman parte del elenco se encuentra Andrés Velasco, quien dará vida a Dante Palacios.
El personaje mantiene una relación con Paloma Miranda (Mónica Godoy), la cual comenzará a debilitarse producto de los problemas económicos que atraviesa.
En el adelanto de la teleserie, se puede ver cómo Palacios acumula una importante deuda con un colegio, provoca un accidente automovilístico, pierde su trabajo y sufre el robo de su celular. Todas estas situaciones lo llevarán a definirse como un "fracasado".Ir a la siguiente nota
No te pierdas el gran estreno de Prohibida Obsesión, este próximo lunes 28 de septiembre.
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