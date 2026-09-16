Abrumado por sus deudas: Así es Dante Palacios, el personaje de Andrés Velasco en Prohibida Obsesión

16 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Este próximo lunes 28 de septiembre se estrenará Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega.

Esta producción narra la historia de Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que lleva una vida estable junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría) y que ha logrado consolidarse tanto en el ámbito personal como profesional.

Sin embargo, todo cambiará cuando una noche conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien tendrá una aventura que terminará afectando profundamente su vida.

Prohibida Obsesión / Mega

Andrés Velasco como Dante Palacios

Entre los destacados actores que forman parte del elenco se encuentra Andrés Velasco, quien dará vida a Dante Palacios.

Prohibida Obsesión / Mega

El personaje mantiene una relación con Paloma Miranda (Mónica Godoy), la cual comenzará a debilitarse producto de los problemas económicos que atraviesa.

En el adelanto de la teleserie, se puede ver cómo Palacios acumula una importante deuda con un colegio, provoca un accidente automovilístico, pierde su trabajo y sufre el robo de su celular. Todas estas situaciones lo llevarán a definirse como un "fracasado".

No te pierdas el gran estreno de Prohibida Obsesión, este próximo lunes 28 de septiembre.

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