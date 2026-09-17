'Mi Daniel, siempre romántico': Belén Soto y su pololo disfrutan de una cita junto a la playa en Santorini

17 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Belén Soto se encuentra disfrutando con su pololo, Daniel Cotic, de unas merecidas vacaciones en uno de los destinos más famosos de Europa, la isla griega de Santorini.

En su cuenta de Instagram, la actriz y escritora compartió algunas fotos que adelantan cómo transcurre su viaje entre cálidos atardeceres, hermosos paisajes y una idílica cita junto a la playa.

¿Cómo fue la cita de Belén Soto?

A través de sus historias, la intérprete publicó un corto video donde se observa a Daniel sentado en una elegante mesa, decorada con velas y con vistas privilegiadas al ocaso en la costa del Mediterráneo.

Instagram @belen_soto

"Y mi Daniel siempre romántico, sorprendiéndome con sus citas frente al mar", escribió con ternura sobre el especial momento que se extendió hasta horas de la noche.

Para la ocasión, Belén Soto optó por un estilismo veraniego de top strapless en tono hueso, combinado con una falda midi estampada y sandalias marrones. Como accesorios finales, usó una cartera tejida, un sombrero de paja y lentes oscuros.

Instagram @belen_soto

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