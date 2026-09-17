Consejo Municipal de Nueva York premia a Eugenia Lemos durante la Semana de la Moda: "Qué honor"

17 sept. 2026 - 12:50 hrs.

Eugenia Lemos viajó a Estados Unidos para participar en la Semana de la Moda de Nueva York, donde presentó su nueva colección en las pasarelas de la Federación de Diseñadores Latinos.

Allí, la fashionista argentina se llenó de orgullo al recibir una condecoración por sus aportes al mundo de la moda. "No puedo estar más feliz y agradecida por este reconocimiento", expresó con satisfacción en Instagram.

Reconocimiento a Eugenia Lemos en Nueva York

Euge Lemos publicó una imagen en la que sostiene el diploma que le entregó el Consejo Municipal de Nueva York. "Qué honor recibir este reconocimiento a mi labor artística en el mundo de la moda", escribió sobre la postal.

Instagram @eugenialemosok

"En María Eugenia Lemos tenemos una ciudadana destacada, alguien que es digna del aprecio tanto de nuestra comunidad como de la gran Ciudad de Nueva York", se lee en el certificado que le entregaron a la influencer en el emblemático United Palace.

Según explicó la presentadora, las autoridades neoyorquinas entregan esta distinción a "las personas que están detrás de las pasarelas, los diseños y todo lo que hace posible que estos sueños se hagan realidad".

Lemos no viajó sola, en sus historias compartió imágenes de los paseos que dio por la Gran Manzana junto a su pareja Matías Kosznik y su hija Alegra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenia Lemos (@eugenialemosok)

Todo sobre Eugenia Lemos