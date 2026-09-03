"Mi carita está yendo al gimnasio": El novedoso tratamiento de Eugenia Lemos para tonificar su rostro

03 sept. 2026 - 15:30 hrs.

Eugenia Lemos se está sometiendo a un novedoso tratamiento para tonificar su rostro, especialmente cierta zona que cambió durante la gestación de su hija Alegra.

La presentadora argentina publicó un video desde el centro estético al que acude para explicar el funcionamiento del moderno dispositivo que pone a trabajar sus músculos faciales.

El tratamiento estético de Eugenia Lemos

"Y ahora estamos trabajando el rostro. Esta máquina se llama Emface. Lo que hace es trabajar la musculatura del rostro y favorece la producción de colágeno, además de reafirmar", explicó Euge Lemos en sus historias de Instagram.

En la imagen se la ve con un gorro para proteger su cabello y almohadillas adheridas al contorno de su frente y bajo el mentón.

Instagram @eugenalemospk

"Hoy partimos con papada. Esto me parece genial, muy pocos tratamientos tratan lo que es la papada. Y yo después del embarazo realmente quiero tonificar un poquito esta parte", dijo mientras enseñaba el área mencionada.

"Con el paso de la edad también es una zona que uno necesita, así que Emface también lo trabaja", comentó.

Luego afirmó que el aparato simula movimientos faciales para tonificar el rostro. "Ella se mueve sola, la máquina hace las contracciones, tira calorcito y es como que mi carita está yendo al gimnasio", expresó.

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