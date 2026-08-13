Así es la rutina de Eugenia Lemos para fortalecer su cuerpo tras dar a luz

13 ag. 2026 - 11:30 hrs.

La modelo e influencer Eugenia Lemos compartió a través de Instagram los ejercicios que realiza para cuidar su piso pélvico tras dar a luz.

Precisamente, en septiembre del año pasado, Eugenia Lemos y su pareja Matías Kosznik cumplieron uno de sus sueños, y es que se convirtieron en padres de la pequeña Alegra.

A casi un año de su nacimiento, Eugenia Lemos demostró que los partos siguen a las mujeres por un tiempo más, ya que la influencer se preocupa de cuidar su piso pélvico.

Los ejercicios de Eugenia Lemos para su piso pélvico

En este video que subió a redes sociales se puede ver cómo Eugenia es guiada por una profesional en una serie de ejercicios hipopresivos y para proteger al piso pélvico.

Sin embargo, eso no lo es todo, ya que al mismo tiempo está realizando un tratamiento para curar y borrar las cicatrices de la cesárea a la que fue sometida.

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