Paso a paso: La Carlita comparte su rutina de skincare coreano para combatir las manchas del acné

13 ag. 2026 - 08:30 hrs.

La Carlita de TikTok constantemente tiene que tomar acciones por los "ataques" de granitos que aparecen en su rostro. En ocasiones, la esposa de Matt Hunter ocupa parches decorativos para el acné, pero esta vez decidió atacar el problema con productos coreanos.

La tiktoker se unió a la tendencia K-beauty, las rutinas para cuidado de la piel basadas en la tecnología y cosmética originarias de Corea del Sur.

La rutina de skincare coreano de la Carlita

Carlita Inostroza compartió en sus historias de Instagram un video donde se apreció a detalle cada paso del proceso de cuidado de su rostro con cosméticos coreanos.

"Aquí les dejo mi rutina de skincare, hoy cambié el sérum porque estoy trabajando las manchas que me salieron por los granitos", escribió en el registro.

Instagram @c4rliita

La tiktoker empezó su procedimiento con tres productos para limpieza profunda y exfoliación. Lo primero que aplicó fue la mascarilla de arcilla en barra Madagascar Centella Poremizing, de la marca SKIN1004.

Seguidamente, utilizó un limpiador en aceite, el Purifying Cleansing Oil de la firma Suppuru y otro en gel, Hydro Boost Hydrating de Neutrogena, la única marca no coreana de su rutina.

La humorista seguidamente ocupó el nuevo suero antimanchas que había anunciado, también originario de Corea del Sur: Anua Azelaic Acid 10 + Hyaluron Soothing Serum.

Después utilizó el dispositivo electrónico AGE-R Booster Pro de Medicube para potenciar la absorción de los cosméticos y de inmediato hidrató su piel con la crema Collagen Jelly Cream del mismo fabricante.

Para finalizar su rutina, aplicó un protector solar en barra, Cica Cooling Sun Stick de la marca Tocobo.

Instagram @c4rliita

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