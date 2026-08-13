No lo logró: El particular video con el que Ignacia Antonia intentó obtener una reacción de su hija

13 ag. 2026 - 10:00 hrs.

La influencer Ignacia Antonia está disfrutando de los buenos y malos momentos de la maternidad, aprendiendo a respetar ciertos procesos, pero también a ver lo "gracioso" de la vida.

Precisamente, esto último es algo que Ignacia está tratando de aplicar cada vez más en su diario vivir, compartiendo experiencias y momentos con su hija Amelia Ignacia, que también postea en redes sociales.

Fue así como durante la mañana de este jueves posteó un cómico video en el que simula caer desmayada para ver cuál es la reacción de su bebé.

Ignacia Antonia intenta obtener reacción de su bebé

Y es que en este video, Amelia está en su cunita, mientras su madre se encuentra en un costado jugando con ella.

Sin embargo, de un momento a otro, Ignacia Antonia se lanza al suelo con la esperanza de obtener alguna reacción de su bebé. No obstante, la pequeña solo se queda mirándola, sin entender qué está pasando con su mamá.

"Hice como que me pasaba algo y ella...", escribió Ignacia, dejando en claro que a su hija no le preocupó demasiado que cayera al piso.

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