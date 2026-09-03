Michelle Carvalho se pone meta diaria para seguir bajando de peso: "Leer sus comentarios me motivó"

03 sept. 2026 - 14:50 hrs.

Michelle Carvalho está pasando por una nueva etapa de su vida, y es que la modelo brasileña decidió que era momento de bajar de peso.

En otras ocasiones, Michelle declaró sentirse muy cómoda con su físico. Sin embargo, a su debido momento consideró que ya era instante de comenzar a hacer ejercicio y alimentarse mejor.

A raíz de esto, la brasileña está pidiendo ayuda a sus seguidoras para que la motiven a seguir adelante con la simple meta diaria que se puso.

Michelle Carvalho se pone meta diaria

Precisamente, Michelle subió un video a sus redes sociales donde agradece a sus seguidoras por los mensajes de motivación que recibió, ya que se puso como meta hacer, al menos, 10 mil pasos diarios.

"Yo no estaba muy motivada para cumplir mis metas hoy de los 10000 pasos, pero leer sus comentarios me motivó, así que voy", comentó Carvalho en un video donde se veía con un outfit deportivo, lista para completar su meta.

A las horas subió otra fotografía, esta vez con un conjunto blanco, en el que aseguraba que una vez más iba por su meta, motivada por sus seguidoras.

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