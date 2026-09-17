Meli Noto y Pangal Andrade celebran las primeras Fiestas Patrias de su hija con outfits a juego: "Mi chinita"

17 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Falta poco para que Melina Noto y Pangal Andrade celebren el primer cumpleaños de su hija Alanna, nacida el pasado 22 de octubre. Entretanto, se unen al sentimiento nacional que se respira esta semana, al protagonizar una sesión de fotos inspiradas en las Fiestas Patrias.

El deportista extremo y la periodista argentina publicaron en conjunto una serie de fotografías donde visten a juego, pero fue su bebita quien se robó el corazón de los internautas con su trajecito típico.

Looks combinados de Pangal Andrade y Melina Noto

"¡Mi chinita y sus primeras fiestas patrias! Felices Fiestas Patrias para todos", escribió Meli Noto en su post de Instagram.

En las imágenes, la niña luce un pequeño vestido de cueca con los colores de la bandera, una estrella blanca en el pecho, mangas abullonadas y la falda roja con volantes y ribetes.

Instagram @pangalandrade

Sus padres vistieron poleras rojas similares a las de la selección nacional de fútbol, que Pangal combinó con pantalones vinotinto y Melina con uno en tono rosa lila.

"¡Qué guagüita más hermosa!"; "Aquí somos todos fans de Alanna y su hermosa sonrisa"; "La Pangalita bebé, idéntica a su papá"; "Alannita, qué chilenita más linda", escribieron algunos internautas, enternecidos.

Instagram

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