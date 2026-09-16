Coté López probó la hipnosis como terapia y contó su experiencia: "Un trance casi toda la sesión"

16 sept. 2026 - 16:30 hrs.

La vida de Coté López pasó durante el último tiempo por momentos más que complejos, y es que la empresaria estuvo involucrada en una de las infidelidades más recordadas de la farándula chilena.

Tal como ella misma confesó en un programa de espectáculos, se involucró con Luis Jiménez antes de que este emprendiera viaje a Qatar con Gala Caldirola, la pareja del exfutbolista en aquel momento.

Por lo tanto, cuando se destapó la olla de esta situación, López fue ampliamente apuntada por el público nacional, quienes llenaron las redes de la modelo con comentarios negativos.

La terapia de Coté López

A raíz de esto, López decidió entrar a psicóloga y tratar los problemas que venía sintiendo desde hace un tiempo, pero que prefería ignorar.

Precisamente, en una dinámica de preguntas y respuestas, la empresaria afirmó que estaban probando nuevas terapias y una de esas era la hipnosis, de la que entregaría detalles más adelante.

Fue así como más adelante subió una foto de ella explicando su experiencia con este método: "Me hicieron la hipnosis (yo solo había hecho regresión). No sé cómo pasar de no concentrarme nada y pensar cuántas palabras he dicho hoy (es broma) a un trance casi toda la sesión".

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