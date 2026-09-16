Lisandra Silva muestra consecuencias de su duro entrenamiento shaolin: "Me preguntan para qué son los golpes"

16 sept. 2026 - 13:30 hrs.

Lisandra Silva se está tomando muy en serio el entrenamiento en artes marciales que recibe de parte de maestros shaolin en China.

La modelo cubana sorprende a sus seguidores con su disciplina para ejecutar las prácticas que requieren una gran resistencia y fortaleza. Una de ellas consiste en recibir golpes sostenidamente en varias áreas de su cuerpo, tal y como se ve en sus publicaciones en Instagram.

Consecuencias de duro entrenamiento de Lisandra Silva

En uno de los videos de Lisandra Silva se aprecia cómo uno de sus maestros la golpea sistemáticamente en sus brazos con un bastón de madera. Antes también publicó una práctica similar, pero en esa ocasión recibía los golpes en sus piernas.

Instagram @lisandrasilva

En una de sus historias más recientes, la chica reality mostró los hematomas que le dejan estos azotes, a la vez que explicó cuál es su objetivo.

"Acá les muestro los moraditos de hoy. Hoy fui muy fuerte, hice 10 de este lado y 10 de este lado", dijo mientras señalaba las marcas en sus brazos.

"Mucha gente me pregunta para qué son los golpes. Bueno, para fortalecer el cuerpo, el espíritu", aclaró. "Y si tú puedes manejar esto, lo puedes manejar todo", finalizó, hablando en inglés.

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