"Imaginé caminar contigo": Lisandra Silva cumple el sueño de su padre en la Gran Muralla China

14 sept. 2026 - 13:00 hrs.

La semana pasada Lisandra Silva sorprendió al aparecer en China, donde está aprendiendo artes marciales en un duro entrenamiento bajo la tutela de monjes Shaolín.

"El sueño de mi papá era recorrer las siete maravillas del mundo y acá en Beijing se encuentra una, que es la Gran Muralla China. Junto con mi papá vamos a visitarla y cumplir ese sueño juntos", dijo en ese momento la modelo cubana, cuyo padre falleció el pasado mes de julio.

Lisandra Silva en la Gran Muralla China

Tal como lo prometió, Lisandra Silva cumplió con su meta y realizó el ansiado recorrido por la milenaria construcción. "Lo logramos, papi. Visitando mi sexta maravilla del mundo. Una más para el pasaporte. ¡Qué linda experiencia hacerlo contigo!", escribió en un post de Instagram, donde se la ve sostener una pequeña ánfora.

La chica reality posó en varios puntos de la fortificación, con un par de atuendos deportivos que complementó con un típico sombrero de paja chino y un abanico.

Instagram @lisandrasilva

"Ahí en una de sus ventanas me senté e imaginé caminar contigo, hacerte fotos y hasta los chistes. ¡Pudiste hacerme ver tus ojitos aguados de la emoción!", agregó la influencer.

Silva también mencionó que una mariposa del mismo color de su atuendo sobrevoló junto a ella durante una parte de su trayecto. "¡Es que hasta combinado llegaste! ¡No fallas!", exclamó.

Finalmente, agradeció a su papá por enviarle unos "angelitos" que la ayudaron a organizar el paseo. "Tú me conoces y sabes que soy despistada. No habría podido hacerlo sin ellos. ¡Gracias!", dijo respecto a dos acompañantes que aparecen en el registro. "¡Eres lo máximo, papi! ¡Lo hicimos!", culminó.

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