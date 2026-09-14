"Encontrar a alguien con el mismo estilo de vida...": Paloma Fiuza confirmó romance con misterioso galán

14 sept. 2026 - 12:00 hrs.

¡El amor está en el aire! A través de su cuenta de redes sociales, Paloma Fiuza reveló su romance con un misterioso galán.

Hace unos días, la exparticipante de El Internado subió un video realizando una rutina de ejercicios junto a un hombre con un estilo de vida muy parecido al de ella.

Justo a las imágenes, Pops adjuntó una romántica frase que confirmaba aún más que estaba muy contenta en el sentido amoroso: "Encontrar a alguien con el mismo estilo de vida que tú. La mejor forma de conectar es compartiendo hábitos. El resto se vuelve mucho más fácil".

Instagram

El romántico registro de Paloma Fiuza

Ahora, Paloma Fiuza volvió a publicar contenido junto a esta persona y recibió las felicitaciones de sus amigos y de sus fanáticos.

En el registro, Pops realizó un famoso trend junto al hombre, donde pasaban de estar vestidos con ropa deportiva a elegantes outfits. Al final, ambos se besaron, confirmando la relación.

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El nombre del nuevo amor de la bailarina es Santi Laumann, es un coach deportivo y según su descripción de Instagram ayuda "a profesionales +30 a desarrollar mentalidad, hábitos y un sistema claro".



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