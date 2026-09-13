Cata Vallejos "vuelve a su color ideal" con un nuevo cambio de look capilar: Este fue el resultado

13 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Días después de anticipar en un reel su inminente paso por la peluquería, Cata Vallejos cumplió su promesa de someterse a un cambio de look, aunque este no estuvo relacionado con un nuevo corte de pelo.

En su lugar, la modelo apostó por una renovación de color que le permitió reencontrarse con su tonalidad ideal, como dio a conocer a través de sus historias de Instagram.

¿Cuál fue el cambio de look de Cata Vallejos?

En su registro audiovisual, Catalina Vallejos presumió una melena perfectamente estilizada, con un volumen generoso y al menos un par de tonos más oscura que en sus últimas apariciones públicas.

Instagram @catavallejos

"Ya estoy lista con mi new look. Volví a mi color 100%", expresó con emoción la finalista del Miss Universo Chile 2026. Posteriormente, resaltó que esta sutil transformación permite que su cabello luzca mucho más "brillante y sanísimo".

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