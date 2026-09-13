"Me da miedo": Gustavo Becerra revela inesperado cambio tras conocer condición de salud

13 sept. 2026 - 18:40 hrs.

Gustavo Becerra, integrante del elenco de Detrás del Muro, sorprendió al revelar una situación personal que lo llevó a cambiar algunos aspectos de su vida cotidiana.

El humorista conversó con Mauricio Medina en el podcast El Overol, donde confesó que el último tiempo ha estado intentando cuidarse y bajar de peso para mejorar su calidad de vida.

Gustavo Becerra sorprende con su cambio físico

"Yo soy diabético", confesó Becerra, explicando que este diagnóstico ha llevado a modificar algunas de sus rutinas y costumbres.

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Y es que el hombre detrás del "Guatón de la fruta" comenzó a tomar mayor conciencia después de conocer experiencias de otros humoristas.

"Me he acostumbrado, es que me han dado miedo situaciones de otros colegas…", en referencia al mismo Medina, agregando que "le he tomado respeto a la hue…".

En ese sentido, contó que cambió completamente su alimentación. "Me estoy cuidando hace tiempo y todo el cuento (…) ayuno intermitente, como proteínas como tú me dijiste y hago ejercicio", afirmó.

Con su humor característico, Becerra utilizó una particular comparación para describir su proceso de cambio físico. "Claro, ahora ‘El guatón de la fruta’ está adelgazando, soy como un trans, estoy haciendo el cambio. Siempre fui un flaco atrapado en cuerpo de gordo", dijo entre risas.

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