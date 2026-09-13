Aylén Milla revela el particular anillo inteligente que usa para monitorear su salud: "Espectacular"

13 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Después de liberarse de un agresivo cáncer en 2023, Aylén Milla cuida con esmero su salud física y mental. Y para ayudarse en ese objetivo, adquirió un particular dispositivo.

La influencer argentina comentó en sus historias sobre los resultados que arrojó un pequeño aparato que hace seguimiento a sus condiciones físicas y es capaz de analizar hasta 20 datos biométricos.

El anillo especial de Aylén Milla



"Tengo el OURA acá en esta mano, el anillo que controla el sueño, mi salud, mi estrés, mi respiración, mi temperatura corporal. Absolutamente todo está trackeado por el anillo", dijo Aylén en sus historias de Instagram.

"Gracias a Dios, hoy me levanté y dije: 'A ver cómo dormí, cómo fue la calidad de mi sueño'. Espectacular, metí 2 horas 40 de profundo y 2 horas y media o 40 también de REM", detalló.

Instagram @aylenmila

"Es decir que metí en total de mi sueño, que fueron 8 horas 40, casi un 70% de sueño reparador y regenerador, que ese es el sueño que a mí me importa, porque es cuando mis células se regeneran, mi cuerpo regenera tejidos. Así que, superfeliz con eso", expresó.

Sin embargo, el anillo detectó cierta falta de vitamina D en la modelo, quien escribió con optimismo: "Vamos a por ello el finde".

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