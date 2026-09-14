¿Se borró el nombre de Coté López? Luis Jiménez sorprende al someterse a eliminación de tatuajes

14 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Semanas después de su polémico quiebre con Gala Caldirola en Catar, Luis Jiménez viajó a Chile para cumplir algunos compromisos.

El exfutbolista aprovechó la ocasión para asistir a un centro estético donde se realizó un proceso de eliminación de tatuajes con tecnología láser.

Tatuaje borrado de Luis Jiménez

La clínica a la que asistió el "Mago" Jiménez publicó un video en el que este explica el procedimiento al que se sometió.

"Me vine a hacer un tratamiento que es el borrado de tatuaje. Les voy a mostrar acá", dijo el exjugador de La Roja mientras señalaba uno de sus dedos, cubierto con una venda.

"Me fue increíble, fue muy rápido, sin dolor. Me pusieron anestesia, no sentí absolutamente nada", aseguró. En las imágenes se aprecia cómo eliminan unas letras del dedo del exdeportista; sin embargo, otro detalle llamó la atención.

En una parte de la secuencia se puede ver un parche en su cuello, en la zona donde tenía tatuado María José, el nombre de su exesposa Coté López.

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Jiménez no mencionó en el video nada al respecto, pero muchos internautas dejaron comentarios en la publicación pidiendo que se eliminara el mencionado tatuaje.

Vale recordar que la separación del "Mago" y Caldirola se dio porque este le fue infiel a la modelo española con López.

"No existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros (...) Tampoco existe una relación personal entre nosotros. Por ser la madre de mis hijos, cualquier comunicación que exista será únicamente la necesaria", expresó Jiménez respecto a Coté en un comunicado que publicó poco después de estallar el escándalo.

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