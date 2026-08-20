Luis Jiménez reconoce infidelidad a Gala Caldirola con Coté López: "No estoy enamorado de ella"
Luis Jiménez reconoció públicamente haberle sido infiel a Gala Caldirola con su expareja, María José López.
A través de sus redes sociales, Jiménez compartió un extenso comunicado donde asumió su responsabilidad en lo ocurrido y le pidió perdón a la modelo española.
Dicho texto llegó después de que la propia Gala confirmara su quiebre y expusiera que le habían pedido matrimonio en París.
Luis Jiménez reconoce infidelidad
"Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable. Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice", partió expresando Luis Jiménez.
Admitió que sus decisiones y acciones provocaron dolor que "nunca debió venir de mí".
También señaló que entiende que las palabras "no alcanzan. De ahora en adelante, tienen que hablar mis actos".Ir a la siguiente nota
Respecto a su infidelidad con Coté López, aseguró que "no estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella".
"No existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esa posibilidad está completamente descartada", complementó.
Asimismo, expuso que "hoy tampoco existe una relación personal entre nosotros. Por ser la madre de mis hijos, cualquier comunicación que exista será únicamente la necesaria y por los canales que correspondan".
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