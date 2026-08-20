"Ve señales": Paula Escobar revela cómo Gala habría descubierto infidelidad de Luis Jiménez y Coté López

20 ag. 2026 - 10:15 hrs.

La periodista Paula Escobar entregó detalles de cómo habría ocurrido el affaire entre Luis Jiménez y Coté López, y cómo se habría enterado Gala Caldirola.

El tema fue abordado en Mucho Gusto, donde José Antonio Neme se comunicó telefónicamente con la reportera para conocer a fondo el escándalo del momento.

Así se habría enterado Gala de infidelidad

Según lo expuesto por Escobar, la infidelidad no habría sido en Qatar, sino que pasó en Santiago, agregando que posteriormente se produce el viaje de María José López a Doha para dejar al hijo en común con Luis.

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"Es ahí en donde Gala empieza a ver señales", señaló la profesional, quien especuló que habrían sido miradas y también conversaciones que llamaron la atención de la modelo española.

De acuerdo con Escobar, "Gala empieza a darse cuenta de ciertos detalles que le parecieron extraños, encara a Luis y encara a María José".

En dicho momento, la empresaria se habría cansado de guardar el secreto que mantenía con Jiménez y le contó a la española. De hecho, habría hecho lo mismo con Lucas Lama, su expareja.

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