185 denuncias y más de 400 firmas: La disputa que enfrenta a vecinos y chinchineros en el centro de Santiago

19 ag. 2026 - 14:45 hrs.

Los chinchineros son parte de la identidad del centro de Santiago. Para algunos es tradición, pero para otros es el ruido que todos los días entra por las ventanas de sus hogares, negocios y oficinas.

Desde febrero hasta agosto de 2026, se han presentado en la Dirección de Seguridad 185 denuncias por ruidos molestos. Los que denuncian representan a 3 comunidades de locatarios del Paseo Ahumada y juntaron más de 400 firmas para presentar una denuncia al municipio.

Molestia por chinchineros

Los chinchineros son parte de la identidad de Santiago. La Plaza de Armas, por más de 100 años, ha sido un espacio clave para ellos. De hecho, fueron reconocidos en 2025 como Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile, y la Municipalidad de Santiago los reconoce como artistas urbanos y populares.

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Se trata de una tradición que se aprende desde la infancia, que pasa de una generación a otra. "Somos jóvenes, padres de familia que hemos empezado trabajando toda la vida desde chinchinero y estamos manteniendo una tradición", indicó a Mucho Gusto Miguel Sepúlveda.

Según declararon los chinchineros, el problema comenzó con la falta de renovación de estos permisos. Y es que, según afirmó Maykol Lara, "con la administración pasada, si teníamos permiso, lo renovaban cada 6 meses y teníamos lugar específico por Plaza de Armas y Paseo Ahumada, pero esta administración no ha hecho nada al respecto. Solo lo han mandado a reprimir, solo lo han sacado parte, lo han llegado a amenazar con quitarle los instrumentos".

"Es frustrante para nosotros que nos miren como una cosa más. En Huérfano con Ahumada, la semana pasada nos tiraron una bolsa con agua del quinto piso", agregó decepcionado.

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