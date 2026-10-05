Tormentas eléctricas, granizos y hasta 40 mm de lluvia: Así será el sistema frontal que afectará a Santiago

05 oct. 2026 - 09:10 hrs.

Esta semana, Santiago y, en general, la zona central, se verá afectado por un inusual temporal en pleno octubre, lo que ha levantado las alarmas en los ciudadanos.

Y es que el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, recalcó que en un octubre típico en Santiago caen 12 milímetros de agua, lo que podría ser ampliamente superado durante esta semana, con una estimación de cuatro veces lo normal.

"Insisto, puede caer en esta semana lo que cae en 3 o 4 octubres en Santiago, y la inestabilidad producto del vapor de agua extra, crece más la nube típica después de las lluvias y la probabilidad de tormenta eléctrica", expresó.

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¿Cómo estará la semana en Santiago?

Enseguida, Sepúlveda explicó cómo podría estar la semana en Santiago para que se tomen las precauciones necesarias.

En concreto, Alejandro aclaró que el lunes las lluvias comenzarían después de las 3 de la tarde, mientras que el martes sería el día más constante con las lluvias hasta la madrugada del miércoles.

A mediodía del miércoles sale el sol, pero durante la tarde llega la inestabilidad que tiene cierta probabilidad de tormenta eléctrica con granizos. El mismo panorama se repite para el jueves, dejando un saldo estimado de 40 milímetros de lluvia para la capital.

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