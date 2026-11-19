19 nov. 2026 - 10:25 hrs.

La lluvia podría regresar a Santiago este jueves 19 de noviembre, en una jornada marcada por la nubosidad e inestabilidad atmosférica que favorecerían la caída de precipitaciones.

De acuerdo con el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, los chubascos se harán presentes en el sector oriente y comunas con zonas precordilleranas de la Región Metropolitana.

"Van a tener algunos chubascos débiles ocasionales en la tarde, pero nada de preocupación", explicó el especialista durante su participación en Mucho Gusto.

Mega

En cuanto a las temperaturas, Santiago registraría una máxima de 24 °C en el centro, un pequeño descenso respecto al día miércoles, donde se alcanzaron los 26 °C.

La posibilidad de precipitaciones desaparecería tras este jueves, y es que, según Leyton, viviríamos un ascenso en los termómetros que alcanzaría su peak el próximo miércoles con 35 °C.

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