18 nov. 2026 - 16:45 hrs.

Durante la mañana de este martes, José Antonio Neme arremetió contra los parlamentarios y parlamentarias que más plata gastan en combustibles, cuando ya se veían consecuencias del denominado bencinazo.

Todo ocurrió cuando el panel de Mucho Gusto abordaba la reaparición del "Guatón ladrón", momento en que el conductor manifestó que el uso abusivo de la gasolina que hacen los parlamentarios, "eso es un robo".

"Nosotros estamos muy preocupados de este gordito, cuando hay parlamentarios que se han gastado en $3 meses a $5 millones en bencina, financiando con impuestos del Estado cinco automóviles para recorrer sus circunscripciones y sus distritos en algunos casos", añadió.

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José Antonio cuestionó que algunos diputados y senadores hayan defendido sus millonarios gastos "muy sueltos de cuerpo en televisión".

"Se les pregunta: ¿Usted no puede financiar con su dieta? Usted gana $8 millones'. Y dan como respuesta: 'No estoy en condiciones'. Eso me parece un robo", complementó en su descargo.

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