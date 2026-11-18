18 nov. 2026 - 13:55 hrs.

Una tensa situación se vivió en el servicio 201 del sistema RED Movilidad, luego de que el conductor detuviera la marcha del vehículo por la presencia a bordo de un perro que viajaba con su dueño.

Todo ocurrió la tarde del lunes cuando el recorrido cruzaba Independencia, momento en que el chofer se negó a reanudar el trayecto porque una joven llevaba a su perrita en sus brazos.

Chofer obliga a bajar a pasajera con perro

En el video se observa al conductor exigiendo el descenso de la pasajera y su mascota. Incluso, aparece realizando una llamada telefónica a Carabineros.

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En el clip se escuchan los gritos de los presentes defendiendo a la mujer y pidiendo al trabajar continuar con la ruta.

¿Qué dice la ley?

Pese al malestar que causó en los pasajeros y también en redes sociales, el inciso 4 del artículo 91 de la Ley 18.920 es claro y prohíbe a los conductores del transporte público admitir a animales en su interior, a excepción de que sean perros de asistencia que acompañen a pasajeros con discapacidad.

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