18 nov. 2026 - 10:35 hrs.

Luego de varios días marcados por la inestabilidad atmosférica acompañada de precipitaciones, Santiago podría alcanzar los 35 °C durante los próximos días.

Un importante aumento térmico en la Región Metropolitana que anticipó este martes el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en Mucho Gusto.

De acuerdo al experto, el próximo miércoles 25 de noviembre los termómetros se situarán en los 35 °C en el centro de la capital, mientras que en otros puntos la máxima llegaría a 37 °C.

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"Los lugares típicamente más calurosos podrían alcanzar los 37 grados, como es la provincia de Chacabuco, ahí por Polpaico", destacó el meteorólogo.

En esa misma línea, Leyton adelantó que "este calor se va a ir expandiendo lenta y gradualmente hacia la zona centro-sur, particularmente la segunda mitad de la próxima semana".

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