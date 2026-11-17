17 nov. 2026 - 16:15 hrs.

En Mucho Gusto vivimos la tarde de este martes la previa del partido amistoso entre Chile y Colombia, por la fecha FIFA de noviembre.

Antes de entrar a comentar los detalles del encuentro, José Antonio Neme sacó a relucir todo su talento con el balón junto a Gustavo Huerta.

Todo ocurrió cuando el conductor del matinal de Mega intentó controlar el balón con su cabeza, momento en que el periodista deportivo le sugirió practicar el golpe de cabeza.

Mega

Fue así que Huerta comenzó a lanzar el balón para que Neme lo conectara con su cabeza, demostrando que es más que una cara bonita y un buen comunicador.

El partido entre Chile y Colombia está programado para HOY martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, Mega 2 y MegaGO.

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