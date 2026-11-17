17 nov. 2026 - 12:45 hrs.

Barberías, moteles, autos, casas de material sólido y segundos pisos; de todo se encuentra en la toma ribera del río Mapocho en Talagante, que continúa creciendo sin freno ante la mirada de las autoridades.

Ya son cerca de 10 años desde que la tranquilidad de vecinos de Talagante cambió para siempre. Actualmente, el asentamiento irregular tiene 620 sitios habitados, con más de 2.000 personas viviendo en su interior.

Este sector ha sido portada de varias noticias que van desde operativos de incautación de drogas, demolición de casas de torturas vinculadas al Tren de Aragua y, por otro lado, desbordes del río Mapocho, que han provocado una masiva evacuación.

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El equipo de Mucho Gusto se sumergió en su interior y encontró una pequeña ciudad, calles con nombre, negocios, casas de material sólido, colgados de electricidad y mucho más.

Según se pudo apreciar, fuera de algunas viviendas de uso particular, la mayoría de las improvisadas viviendas tienen negocios para todo, desde hacer trenzas a mujeres hasta parrillas encendidas con comida.

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