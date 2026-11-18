18 nov. 2026 - 09:55 hrs.

En las últimas horas se viralizó un registro que muestra la peligrosa situación que vivieron varios bañistas en el sector de playa Caleta Abarca, en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

En el video se observa a un grupo de personas que quedó acorralado por el fuerte oleaje contra un muro, mientras intentaba ponerse a salvo luego de que las olas alcanzaran sus pertenencias.

La arriesgada situación ocurrió a pocos días de que un joven de 25 años falleciera tras ingresar al mar en el mismo sector de la Ciudad Jardín. La víctima desapareció en el agua y su cuerpo fue encontrado posteriormente entre las rocas del sector de Recreo.

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A raíz de estos hechos, el Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso solicitó adelantar el inicio de la temporada estival, que habitualmente comienza el 15 de diciembre, para incorporar salvavidas a las playas antes de esa fecha.

En la misma línea, el capitán Sergio Roa, capitán de Puerto de Valparaíso, señaló que existen condiciones para anticipar el periodo estival. Esto permitiría iniciar los procesos de concesión y "exigirles medidas mínimas de seguridad para que la playa pueda funcionar".

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