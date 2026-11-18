18 nov. 2026 - 12:50 hrs.

La sensación de inseguridad está instalada en las calles del barrio Longitudinal de la comuna de Maipú, un sector donde la delincuencia acecha día y noche.

En agosto de este año, el ya conocido "Guatón ladrón" fue detenido por sus constantes robos en varias comunas de Santiago, quedando en prisión preventiva. Sin embargo, solo meses después salió en libertad y volvió a sus malas prácticas en Maipú.

Este delicado y discreto delincuente no andaría solo por las calles del barrio Longitudinal. Según vecinos, un vehículo lo acompañaría para trasladar las pertenencias robadas a sus víctimas.

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Aunque la preocupación en el sector va mucho más allá de este personaje. Robos de celulares, asaltos, sujetos que se desplazan en motos y delincuentes que acechan a sus víctimas de día y de noche son parte del coctel de delincuencia.

Vecinos acusan demora en la llegada de Carabineros y que las casetas de seguridad municipal permanecen cerradas.

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