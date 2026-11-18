18 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Con calculadora en mano, locatarios del barrio Claudio Vicuña de Quilpué, en la Región de Valparaíso, observan cómo día a día van quedando atrás tiempos pasados de prosperidad frente a la crisis económica que aqueja al país.

Los locatarios están preocupados, principalmente, porque los ingresos ya no son los mismos de antes, ya sea por inseguridad en las calles y también porque se ha golpeado fuertemente la billetera de sus clientes. Y eso se refleja, por ejemplo, en los locales que se encuentran cerrados.

Este tradicional sector y sus alrededores se caracterizan por ofrecer todo tipo de negocios. Entre ellos, existen locatarios que se instalaron hace décadas, como Liliana, que vende ropa escolar. Aseguró a Mucho Gusto que su situación económica y de clientes se ha vuelto casi insostenible.

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Cesantía, crisis económica a nivel país y delincuencia son las principales razones para la compleja realidad de este barrio. Pero aún queda otro factor relevante, el costo de los arriendos, al ubicarse en un sector céntrico de Quilpué.

Algunos locatarios ya no logran sobrevivir solo con sus negocios; han tenido que inventar nuevos emprendimientos para intentar llegar con el dinero necesario a fin de mes.

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