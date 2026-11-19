19 nov. 2026 - 09:45 hrs.

Luego de varias semanas marcadas por las alzas, este jueves 19 de noviembre llegó una noticia positiva para los automovilistas y transportistas: los combustibles registraron una importante disminución en sus precios.

La rebaja representa un alivio para los bolsillos de quienes utilizan sus vehículos a diario, especialmente tras los recientes incrementos en el valor de las bencinas y el diésel.

Baja precio de los combustibles

Tal como se estableció en el proyecto de ley enviado por el Gobierno tras el paro de camioneros, los precios revirtieron las alzas aplicadas durante la semana pasada.

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Así lo confirmó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) a través de su informe semanal, en el que detalló que las bencinas de 93 y 97 octanos bajaron $38,7 por litro, mientras que el diésel registró una disminución de $141,9 por litro.

De esta manera, las variaciones en los precios de los combustibles que comenzaron a regir este jueves son las siguientes:

Bencina de 93 octanos : baja de $38,7 por litro.

: baja de $38,7 por litro. Bencina de 97 octanos : baja de $38,7 por litro.

: baja de $38,7 por litro. Diésel : baja de $141,9 por litro.

: baja de $141,9 por litro. Kerosene (parafina) : baja de $9,4 por litro.

: baja de $9,4 por litro. GLP de uso vehicular: sin variación.

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