20 nov. 2026 - 13:55 hrs.

Un camión cargado de escombros cayó dentro de un enorme socavón en una calle de Puente Alto, en la Región Metropolitana, situación que obligó un importante despliegue en el lugar.

El hecho ocurrió al mediodía de este viernes en la intersección de calle Presidente Alessandri con San Pedro, en un sector donde no pueden transitar vehículos de alto tonelaje y que, justamente, registraba desvíos debido a trabajos en sus alrededores.

Camión cayó en enorme socavón

Según reportó la periodista Daryka Marcic en Mucho Gusto, una filtración de agua por debajo del pavimento terminó por debilitar el suelo hasta provocar un hundimiento en el momento en el que pasó la máquina.

Mega

"Nosotros avisamos que iba a pasar algo (...), la pega mal hecha fue de Aguas Andinas", aseguró una de las residentes, quien exculpó al chofer del camión involucrado.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, confirmó la versión de la vecina y cuestionó que la intervención de la empresa sanitaria se realice sin los estándares establecidos.

La residente en cuestión llevaría más de 24 horas sin el suministro de agua potable. Si bien desde Aguas Andinas se habrían comprometido en el envío de bidones de agua, esto aún no se habría hecho efectivo, por lo que el municipio coordinará la entrega de agua.

Todo sobre Mucho gusto