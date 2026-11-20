20 nov. 2026 - 09:10 hrs.

La mañana de este viernes, Mucho Gusto dejó su tradicional estudio para instalarse en una nueva e inesperada locación que sorprendió a los televidentes.

Aprovechando el buen tiempo en Santiago, José Antonio Neme, Karen Doggenweiler y compañía decidieron salir al aire libre y acercarse más a las personas que trabajan en el canal.

El especial rincón de Mega

Precisamente, el matinal se trasladó hasta el patio central de Mega, denominado "Patio del Encuentro", abriendo así el espacio a nuevas interacciones y momentos fuera de lo habitual.

Mega

"Miren lo que es nuestro espacio maravilloso de Mega", expresó José Antonio Neme, quien comenzó a mostrar los alrededores de lo que, al menos por esta jornada, se convirtió en el nuevo estudio del programa.

Al estar a la vista de los trabajadores del canal y a pocos pasos del casino, esta nueva ubicación también permitió captar algunas escenas espontáneas. De hecho, las cámaras sorprendieron a Karim Butte tomando desayuno junto a parte del equipo de Mucho Gusto, una situación que el periodista se tomó con humor.

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