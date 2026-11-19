19 nov. 2026 - 11:15 hrs.

El aumento de las temperaturas y lluvias asociadas a las condiciones climatológicas del fenómeno de El Niño ha favorecido la reproducción de insectos, como zancudos.

Precisamente, la ciudad de Concepción ha sufrido una plaga importante de este tipo de insectos, la cual se podría replicar en diferentes sectores del país, entre ellas la Región Metropolitana.

Las recomendaciones para evitar plaga de zancudos

El panel de Mucho Gusto conversó con Las Fumigadoras, empresa compuesta por mujeres que se especializa en la fumigación y control de plagas. Sus fundadoras explicaron que la alternancia de sol y lluvias acelera el ciclo de vida de los insectos.

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"Hoy día están dando muchas condiciones por el fenómeno de El Niño, ya que llueve y hace calor, y estas son estas 2 cosas que producen humedad. Eso hace que los procesos de los huevos se aceleren de 15 días a 5 a 7 días", detallaron.

En ese sentido, recomendaron eliminar el agua estancada donde se reproducen, como charcas, floreros y recipientes con agua acumulada.

En el caso de aplicar productos para desinsectación contra zancudos, estos utilizarlos en paredes y reñirse con extremo cuidado a las indicaciones.

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