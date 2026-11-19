Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 111: Arrendataria debe casi $9 millones y se niega a dejar la casa
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Natalia llegó hasta el programa para exigir que sus arrendatarios abandonen su propiedad.
La mujer decidió poner en arriendo su casa, ubicada en la comuna de Buin, para trasladarse más cerca de su madre. Sin embargo, nunca imaginó los problemas que enfrentaría después de tomar esa decisión.
La propiedad fue arrendada por Carolina, quien durante los primeros meses pagó las mensualidades, pero en abril de este año dejó de hacerlo. De acuerdo con Natalia, la deuda alcanza los $7 millones por concepto de arriendo, a lo que se suman otros $1.800.000 por cuentas básicas.
El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro contactó a Carolina, quien reconoció mantener una deuda cercana a los $9 millones. No obstante, aseguró que no ha podido pagarla ni abandonar la vivienda debido a sus problemas económicos.
Asimismo, la arrendataria explicó que la casa donde vivía anteriormente se incendió y que debe repararla. Por este motivo, afirmó que no dejaría la propiedad de Natalia hasta resolver esa situación.Ir a la siguiente nota
Si bien Carolina aseguró al equipo del programa que abandonaría la vivienda el próximo 30 de noviembre, Natalia y Carmen Gloria Arroyo manifestaron sus dudas frente a ese compromiso. Esto, porque no sería la primera vez que la arrendataria fija una fecha para retirarse y finalmente no concreta su salida.
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