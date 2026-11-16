16 nov. 2026 - 17:15 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Damaris, una mujer de 29 años, llegó hasta el programa reclamando que su padre Eladio le debía más de $5 millones de pesos en pensión.

Esto causó mucha molestia a Damaris, quien además se vio afectada por otra demanda cruzada que tenía María Isabel, su madrastra y expareja de Eladio.

Y es que María Isabel se llevó gran parte de la retención generada a Eladio en 2020, mientras que ella con suerte alcanzó $188 mil. Sin embargo, ahora Damaris quiere que su padre pague la deuda total y así tener los cuatro millones en su libreta de ahorro para vivienda.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Los deberes de un padre con una hija

El equipo de investigación de Carmen Gloria: Fuerte y Claro dio con María Isabel, quien aseguró que Eladio siempre la alejó de su hijastra, misma versión que tenía Damaris, quien decía que su padre la alejaba de su madrastra.

Esto causó muchas dudas en todo el panel, siendo Eladio contactado por nuestros periodistas y mostrándose abierto a todo tipo de ayuda.

Sin embargo, Carmen Gloria Arroyo confesó que no le creía absolutamente nada, pero al mismo tiempo dio un empujón a Damaris a preocuparse más por su vida a sus 29 años, ya que su padre puede pagar los 5 millones que debe, pero luego de eso no hay otra responsabilidad parental.

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