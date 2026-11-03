Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 102: ¿Se puede demandar para exigir colaboración para un cuidador?

03 nov. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Estefanía, de 33 años, quien exige la ayuda de sus tíos para que apoyen a su mamá en los cuidados de su abuela de 91 años y dos de sus tíos con problemas físicos y mentales.

Y es que Ruth, madre de Estefanía, es la única que se hace cargo del cuidado de los tres, en momentos que también atraviesa problemas de salud.

El equipo del programa se contactó con el resto de los hermanos. Sin embargo, solo dos decidieron hablar frente a cámara. Se trata de Ruth Magdalena, quien lleva almuerzo para dos días a la semana, y Francisco, que una vez quedó cesante, comenzó a apoyar en los cuidados.

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Desde la Municipalidad de Ñuñoa se comprometieron a agilizar el tratamiento de uno de los tíos de Estefanía con problemas psiquiáticos. Además, ayuda psicológica para Ruth y con profesionales de terapeutas profesionales.

Carmen Gloria Arroyo dijo fuerte y claro que actualmente existen herramientas, "como poder demandar por alimento y la colaboración del resto de la familia para solventar o pagar un posible cuidador y entonces un turno en el cuidado. También existe el registro de cuidadores para que reciban la ayuda necesaria".

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