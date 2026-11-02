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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 101: Exige vender la casa donde vive la pareja de su exmarido

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Carmen, quien busca vender la casa que heredó de su exmarido y que actualmente es ocupada por Sandra, su última pareja.

Después de ocho años de matrimonio, Carmen y Daniel, quien era su primo, se separaron debido a la relación de él con Sandra. Sin embargo, nunca realizaron los trámites de divorcio.

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En 2025, Daniel falleció y dejó diversos bienes, entre ellos una casa en Huépil. La propiedad fue heredada por Carmen, dos hijos que Daniel tuvo con Sandra y otros dos hijos de una relación anterior.

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El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro se contactó con Sandra, quien manifestó que sus hijos son menores de edad y que, por lo tanto, no pueden firmar los documentos necesarios para concretar una eventual venta. Asimismo, señaló que la vivienda es el hogar de sus hijos y que no cuenta con los recursos para comprar la parte que le corresponde a Carmen.

Además, el equipo conversó con uno de los hijos mayores de Daniel, quien se mostró a favor de vender la propiedad y repartir el dinero entre los herederos.

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Un antecedente importante en esta historia es que Daniel obtuvo la casa mediante un subsidio habitacional, por lo que existirían restricciones para venderla

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