Maritza alega que su vecino tiene una jauría de más de 50 perros: Han atacado a personas y sufren maltrato

22 oct. 2026 - 16:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Maritza, una mujer que vino a denunciar la triste y peligrosa situación que vive en su barrio a raíz de un vecino.

Y es que Maritza denuncia que su vecino Carlos, después de sufrir la muerte de su madre, padre y hermanos, comenzó a adoptar perros a diestra y siniestra, lo que derivó en una jauría de más de 50 animales.

"Carlos sale las veces que hay feria, que son los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y él sale con todos sus animales, sale con su triciclo, trae cachureos, y todos los perros atacan a los perros que uno tiene en su casa porque se tiran a las rejas", expresó.

Maritza quiere vivir en paz

Asimismo, declaró que la situación de los animales tampoco es muy buena: "Es desgarrador ver cómo sufren esos animales cuando Carlos anda con los cables cruzados, les echa garabato, les tira piedra y los perros se esconden, arrancan".

En esa línea, agregó que "entonces, igual a nosotros nos da pena ver cómo les pega a esos perros, cómo los maltrata, física y psicológicamente".

Dicho esto, explicó que en el pasaje sufren de "plaga de ratones, (él) tiene el mar de Diógenes, los ratones andan en los techos, uno no puede salir para afuera porque los ratones andan en la calle y es demasiado la cochina que tiene en su casa, más los perros, los ratones; estamos perdiendo nuestra calidad de vida gracias a él".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Maritza alegó que estos perros han matado a otros de su especie, así como gatos, y atacado personas, entre ellas, a su sobrino, hecho que ya la superó.

"Creemos que esta es nuestra única salida porque hemos hecho municipio, la veterinaria, carabinero y es un bote, bote, que para allá, que para acá, que nosotros sí, que nosotros no, y así estamos, vamos siempre en reunión tras reunión y nada, nada, nada, no nos dan ni una ni de esperanza", cerró.

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